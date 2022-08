Eishockey-Nationalstürmer Ehl hat Pfeiffersches Drüsenfieber

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eishockey-Nationalspieler Alexander Ehl von der Düsseldorfer EG ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Wie lange der diesjährige WM-Teilnehmer ausfällt, ist unklar. Manager Niki Mondt ging am Mittwoch beim Trainingsauftakt der DEG von einem schnellen Wiedereinstieg des 22 Jahre alten Stürmers in den Trainingsbetrieb aus. Der neue DEG-Trainer Roger Hansson sagte dagegen: «Ich bin darauf eingestellt, dass er den kompletten August ausfällt.» Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga startet Mitte September.

Von dpa