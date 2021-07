Elfjährige rettet Jungen in See vor Ertrinken

Eine Elfjährige hat in Köln einen kleinen Jungen im Fühlinger See vor dem Ertrinken gerettet und ist dafür von der Polizei belohnt worden. Die Schülerin hatte am Sonntagnachmittag gesehen, wie der Vierjährige unbemerkt von seinem Vater in den See ging und unter der Wasseroberfläche verschwand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen rannte ins Wasser und zog den bereits bewusstlosen Jungen ans Ufer.

Ihre Mutter alarmierte Feuerwehr und Polizei. «Dank der Kölnerin wird der Vierjährige diesen Tag vermutlich unbeschadet überstehen», hieß es von der Behörde. Gegen den Vater wird ermittelt und das zuständige Jugendamt wurde informiert.

Der zuständige Dienstgruppenleiter besuchte das Mädchen daheim, bedankte sich und überreichte unter anderem einen Polizei-Teddy. «Sichtlich stolz» habe die Schülerin in Gegenwart ihrer Familie die kleinen Präsente entgegen genommen, so die Polizei.