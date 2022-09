Elternverband fordert kostenfreien ÖPNV für alle Schüler

Die aktuelle Inflation bringe Familien, die ihren Kindern bisher ein Selbstzahler-Ticket finanzieren konnten, in eine schwere Notlage. Viele blieben im wahrsten Sinne des Wortes «auf der Strecke». Der LEK-Vorstand appellierte an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), ein kostenfreies Bildungsticket für alle Schülerinnen und Schüler landesweit einzuführen. Das vorübergehende 9-Euro-Ticket habe gezeigt, dass es vielen Kindern auch eine Teilhabe an anderen Bildungsangeboten sowie an Ferienaktivitäten ermögliche.