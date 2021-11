Elternverband: Masken-Aus für Schüler am Sitzplatz spaltet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die am Dienstag in NRW ausgelaufene Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz birgt nach Ansicht der Landeselternkonferenz mehrere Risiken. Sie gehe davon aus, dass viele Schulen die Lockerung im Klassenraum auch nutzen werden, sagte die Vorsitzende der LEK in NRW, Anke Staar, der Deutschen Presse-Agentur. Aber voraussichtlich nicht alle Schulen würden diesen Schritt mitgehen. Es sei denkbar, dass manche auf Freiwilligkeit setzten oder wieder andere Schulen einen Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz ganz untersagen. «Das Maskenthema spaltet unsere Gesellschaft und es ist auch an den Schulen in der Spaltung.»

Von dpa