Elternverband nennt Testverfahren für Schulen gescheitert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Elternverband LEiS hat die Corona-Teststrategie für Schulen in Nordrhein-Westfalen als «krachend gescheitert» kritisiert. Das ausgegebene Ziel, Schule als sicheren Lernort zu erhalten, habe sich als Illusion erwiesen, selbst die Politik glaube offenbar nicht mehr daran, meinte die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW. Der Verband reagierte auf eine Neuregelung bei den Testverfahren für Schulkinder im Primarbereich. «Wieder einmal müssen die dilettantische Planung und die fehlenden Alternativstrategien der Landesregierung durch kurzfristiges Umplanen der Eltern und aller anderen, im Alltag an Schule Beteiligten gelöst werden.»

Von dpa