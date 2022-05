EM-Halbfinale in Dortmund: Düsseldorf bekommt Viertelfinale

Wien (dpa/lnw)

Die Fußball-Fans in Nordrhein-Westfalen können sich bei der Europameisterschaft 2024 auf ein Halbfinale freuen. Eins der beiden Semifinals wird in zwei Jahren im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen. Das teilte die Europäischen Fußball-Union UEFA am Dienstag in Wien mit. Das andere Halbfinale bei der EM-Endrunde in Deutschland wird in München gespielt, wo am 14. Juni 2024 auch das Eröffnungsspiel stattfinden soll. Als Finalort wählte die UEFA das Olympiastadion von Berlin, wo auch das WM-Endspiel 2006 stattgefunden hatte.

Von dpa