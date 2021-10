Endauswahl für NFL-Spiel: Düsseldorf, Frankfurt und München

Berlin (dpa)

Die NFL wird in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen und hat dafür drei Städte in die engere Wahl als Spielorte genommen. Wie die National Football League am Dienstag mitteilte, wurden unter zahlreichen Bewerbern jetzt Düsseldorf, Frankfurt/Main und München ausgewählt. Die Städte würden an tiefer gehenden Gesprächen über die Austragung von Spielen in Deutschland teilnehmen.

Von dpa