Ende der Herbstferien: Reiseverkehr überwiegend problemlos

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen sind am Samstag zunächst größere Verkehrsprobleme ausgeblieben. Auf den Straßen wie auch an den Flughäfen kamen Reiserückkehrer ohne besondere Verzögerungen voran. «Bislang gibt es keine längeren Wartezeiten am Check-in oder an den Sicherheitskontrollen», sagte ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf am frühen Nachmittag. Die Abfertigung in den Terminals funktioniere problemlos. Insgesamt wurden von Samstagmorgen bis Sonntagabend etwa 95.000 Passagiere am Düsseldorfer Flughafen erwartet.

Von dpa