Energiekrise: BVB-Chef Watzke mahnt zur Sachlichkeit

Dortmund (dpa)

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke mahnt in der Diskussion um die Rolle des Fußballs in der Energiekrise zur Sachlichkeit. «Es geht immer plakativ um den Fußball, auch in der Corona-Zeit war es so. Fakt ist doch: Die Fußballclubs engagieren sich seit Jahren in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Energiesparmaßnahmen, in Sachen erneuerbare Energien. Längst nicht nur, aber schon auch aus Eigeninteresse», sagte Watze der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Dienstag organisiert die Deutsche Fußball Liga ein Nachhaltigkeitsforum in Berlin.

Von dpa