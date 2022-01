Engerer Austausch im Kampf gegen Automatensprenger-Banden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität wie den Automatensprenger-Banden wollen Nordrhein-Westfalen und die Niederlande noch enger zusammenarbeiten. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf in der Landespressekonferenz an. Ein Beispiel seien die Geldautomaten-Sprengungen, die überall in Nordrhein-Westfalen sehr regelmäßig zu erleben seien.

Von dpa