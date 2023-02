Entwarnung für Echse: Zoo Duisburg zeigt neues Röntgengerät

Duisburg (dpa/lnw)

Der Duisburger Zoo hat am Freitag ein neues digitales Röntgengerät präsentiert, mit dem Tiere mobil in den Ställen untersucht und die Bilder direkt am Laptop ausgewertet werden können. «Von der Zwergmaus bis zum Tiger ist das für uns eine tolle Sache», sagte Zoodirektorin Astrid Stewin. Durch die schnelle Verfügbarkeit der Bilder sehen die Behandler demnach sofort, ob sie die nötigen Aufnahmen «im Kasten» haben, wie die Zoo-Tierärztinnen Carolin Bunert und Kerstin Ternes sagten. Das helfe, Untersuchungen zu verkürzen.

Von dpa