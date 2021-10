Entwarnung nach Bombendrohungen gegen mehrere Gerichte

Düsseldorf (dpa)

Nach Bombendrohungen sind am Freitagmorgen mehrere Gerichte im Rheinland kurzzeitig geräumt worden. Kurz nach 10.00 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Betroffen waren nach dpa-Informationen das Oberlandesgericht in Düsseldorf sowie die Land- und Amtsgerichte in Mönchengladbach und Wuppertal.

Von dpa