Eon mit neuen Wachstumszielen bis 2026

Essen (dpa)

Der Energiekonzern Eon hat sich unter dem seit April amtierenden Konzernchef Leonhard Birnbaum neue Mittelfrist-Ziele gesetzt. Im Kerngeschäft soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) bis 2026 auf 7,8 Milliarden Euro steigen, wie das Dax-Unternehmen am Montagabend in Essen mitteilte. Dies entspreche einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von vier Prozent. Vom kommenden Jahr an will Eon zudem bis 2026 rund 27 Milliarden Euro investieren.

Von dpa