«Equitana» startet mit deutlich weniger Ausstellern

Essen (dpa)

Die Pferdemesse «Equitana» startet nach einer Corona-Zwangspause 2021 in diesem Jahr mit einem deutlich verkleinerten Angebot. Statt 750 Ausstellern im Jahr 2019 hätten sich 450 angemeldet, sagte der Vorstandschef der Veranstalterfirma RX Austria und Germany, Benedikt Binder-Krieglstein, am Freitag in Essen. Erwartet würden vom 7. bis zum 13. April knapp 80.000 Besucher, 2019 waren es 150.000.

Von dpa