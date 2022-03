Erdarbeiten an A45-Brücke nach Winterschlaf der Haselmaus

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Bei dem geplanten Neubau der maroden A45-Brücke Rahmede bei Lüdenscheid muss der Winterschlaf der Haselmaus laut Autobahn GmbH beachtet werden. Dort bestehe ein Habitat für Haselmäuse, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Westfalen am Freitag auf dpa-Abfrage. «Diesen Schutzraum beachten wir.» Das sei auch von Anfang an in alle Planungen einbezogen gewesen. Vor Ablauf des Winterschlafs dürften dort keine Rodungen vorgenommen werden. Das Online-Portal «come-on.de» hatte berichtet, dass Bagger am Hang unter der Brücke am Donnerstag schon nach wenigen Stunden Erdarbeiten wegen der Haselmaus gestoppt hätten - obwohl dort seit Jahren keine gesichtet worden sei.

