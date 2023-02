Erdbeben: Toprak bittet Ex-Clubs Werder und BVB um Hilfe

Bremen (dpa)

Fußball-Profi Ömer Toprak hat seine ehemaligen Vereine Werder Bremen und Borussia Dortmund vor deren Bundesliga-Spiel am Samstag im Weserstadion um Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei gebeten. Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das Grenzgebiet der Türkei und Syrien erschüttert, gefolgt von einem weiteren Beben der Stärke 7,6 am Mittag. Seither gab es mehr als 2000 Nachbeben in der Region. Die Zahl der Toten lag am Sonntag offiziell bei mehr als 28.000 Menschen. Allein in der Türkei waren es mehr als 24.617.

Von dpa