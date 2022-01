Erfolglose Klage auf Herausgabe von Motorrädern aus Razzia

Aachen (dpa/lnw)

Vor dem Verwaltungsgericht Aachen hat ein Mann vergeblich auf die Herausgabe von zwei bei einer Razzia sichergestellten Motorrädern der Marke Harley Davidson geklagt. Die Maschinen seien dem Vermögen des Rockerclubs Bandidos zuzurechnen, erklärte das Gericht am Montag. Die Motorräder waren im vergangenen Sommer bei einer Razzia gegen die in Nordrhein-Westfalen verbotene Rockergruppierung in Stolberg bei Aachen sichergestellt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von dpa