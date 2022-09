Erfolgreiche Hunde-Profile im Netz: Petfluencer-Awards

Köln (dpa)

Roter Teppich für Vierbeiner: In Köln sind am Sonntag besonders erfolgreiche Hunde-Profile aus sozialen Netzwerken mit den «German Petfluencer Awards» ausgezeichnet worden. Zum «Petfluencer des Jahres» wurde der Account «@cookiethehuskyyy» mit knapp 556.000 Followern auf TikTok gekürt. Nach Auffassung des Veranstalters teilt Frauchen Lisa Cookies Alltagsabenteuer mit humorvollen Videos sowie einem charmanten Gesamtauftritt - und überzeugte so die Jury. Insgesamt gab es Auszeichnungen in fünf Kategorien.

Von dpa