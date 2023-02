Ergebnisrückgang bei Thyssenkrupp zum Jahresauftakt

Essen (dpa)

Sinkende Stahlpreise im Handelsgeschäft haben dem Industriekonzern Thyssenkrupp im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang eingebrockt. So ging das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in den drei Monaten bis Ende Dezember um ein Drittel auf 254 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Das war jedoch deutlich besser als von Analysten im Vorfeld erwartet. Ebenfalls negativ wirkte sich der Verkauf von Randbereichen aus, wie etwa des Bergbaugeschäfts. Unter dem Strich verdiente Thyssen mit 75 Millionen Euro 29 Prozent weniger.

Von dpa