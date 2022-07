Erkrankung von Haller: BVB-Coach Terzic reagiert bestürzt

Bad Ragaz (dpa)

Trainer Edin Terzic hat auf die Nachricht, dass der Dortmunder Fußballprofi Sébastien Haller an einem Hodentumor erkrankt ist, mit Bestürzung reagiert und dem Angreifer Mut zugesprochen. «Es hat uns alle schockiert. Wir drücken Sebastian und der gesamten Familie Haller die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird», sagte der BVB-Coach am Dienstag in einer Medienrunde im Trainingslager des Bundesligisten in Bad Ragaz.

Von dpa