Ermittlungen nach Brand mit acht Verletzten dauern an

Datteln (dpa/lnw)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Datteln (Kreis Recklinghausen) mit acht Verletzten laufen die Ermittlungen der Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung weiter. Der Brandort sei am Montag genauer untersucht worden, teilte die Polizei mit. Ob das Feuer in der Nacht zum Sonntag vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist, blieb demnach zunächst offen.

Von dpa