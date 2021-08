Erneut Attacke auf SPD-Büro: Polizei sucht Zeugen

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Wochen ist ein SPD-Büro in Wuppertal von Unbekannten attackiert worden. Sie hätten die Glasfront des Gebäudes in der Nacht zum Freitag mit Schriftzügen in dunkler Farbe beschmiert, teilte die Wuppertaler Polizei mit. Im Juni hatten Angreifer die Schaufensterscheibe und die Eingangstür des Büros mit Pflastersteinen eingeworfen. Der Staatsschutz habe - wie bereits im ersten Fall - die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben.