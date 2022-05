Erneut Gewitter mit Starkregen zum Wochenstart erwartet

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen droht zum Wochenanfang erneut örtlich Unwettergefahr. Viele Schauer und teils heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel werden erwartet, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Je weiter der Tag vorangehe, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit für neue Unwetter. Welche Regionen in NRW betroffen sein könnten, sei allerdings noch schwierig vorauszusagen. Die Temperaturen sollen am Montag 21 bis 24 Grad erreichen.

Von dpa