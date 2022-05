Erneut Gewitter mit Starkregen zum Wochenstart erwartet

In Nordrhein-Westfalen droht zum Wochenanfang erneut örtlich Unwettergefahr. Viele Schauer und teils heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel werden erwartet.

Je weiter der Tag vorangehe, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit für neue Unwetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Welche Regionen in NRW betroffen sein könnten, sei allerdings noch schwierig vorauszusagen. Die Temperaturen sollen am Montag 21 bis 24 Grad erreichen.

Bis Dienstagmorgen habe sich die Lage dann beruhigt, sagte der Wetterexperte. Allerdings bleibe es wechselnd bis stark bewölkt. Einzelne Schauer seien ebenfalls möglich, aber es gebe auch längere trockene Phasen - bei kühleren Temperaturen von maximal 17 bis 20 Grad. Ähnlich wechselhaft geht es dann auch am Mittwoch weiter.