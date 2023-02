Erneut vermisster Senior in Krefeld tot aufgefunden

Krefeld (dpa/lnw)

Ein seit elf Tagen vermisster Senior ist in Krefeld tot auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden. Der demenzkranke 79-Jährige habe nicht in dem Haus gelebt, berichtete die Polizei am Freitag. Wie er dort hingekommen ist, sei unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder Suizid gebe es nicht.

Von dpa