Erneute Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Ermittler haben in der Affäre um Cum-Ex-Aktiengeschäfte erneut eine Bank in Frankfurt durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigte am Mittwoch eine Razzia am Finanzplatz, an der mehr als 80 Ermittler beteiligt seien. Bei der Durchsuchung, die seit Dienstag laufe, stünden Arbeitsplätze von Beschuldigten sowie Wohnungen im Fokus. Den Namen der Bank nannte die Behörde nicht. Zuvor hatte das «Handelsblatt» berichtet.

Von dpa