Erneute Verlängerung: Wirtz bindet sich bis 2027 an Bayer

Man habe «einem der sicherlich besten deutschen Spieler des kommenden Jahrzehnts wichtige und überzeugende Perspektiven aufzeigen» können, sagte der scheidende Sportchef Rudi Völler: «Florian weiß, dass wir in Leverkusen auch in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig sein und auf nationaler und internationaler Ebene angreifen werden. Und er wird ein wichtiger Teil davon sein.»

Völlers Nachfolger Simon Rolfes erklärte: «Florian ist ein besonderer Spieler. Er hat große sportliche Bedeutung für unseren Club, und genauso bieten wir ihm die besten Möglichkeiten für eine fantastische Sportler-Karriere.» Wirtz selbst sagte: «Die Entwicklung in den zurückliegenden beiden Jahren war aus meiner Sicht fast schon atemberaubend und in dieser Form ganz sicher nicht vorauszusehen.» Es stecke «eine Menge in uns und in diesem Verein».