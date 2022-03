Ersatzgeschwächtes Krefeld verliert: Pinguine vor Abstieg

Krefeld (dpa)

Die Krefeld Pinguine nähern sich immer mehr dem sportlichen Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga. Am Mittwochabend verlor der zweimalige deutsche Meister gegen die Grizzlys Wolfsburg 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Für den Tabellenletzten, der vor der Saison vom Titel gesprochen hatte, war es die vierte Niederlage in Serie. Personell arg gebeutelt stemmten sich die Rheinländer vergeblich gegen die erneute Pleite. Bereits am Freitag spielt der KEV erneut gegen den Tabellenzweiten Wolfsburg, dann aber bei den Niedersachsen. Insgesamt bleiben den Krefeldern nur noch sechs Partien, um zu punkten.

Von dpa