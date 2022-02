Erste Corona-Impfungen in Zahnarztpraxen wohl vor Ostern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für Corona-Impfungen in Zahnarztpraxen laufen derzeit die Vorbereitungen. «Wir rechnen damit, dass es zwischen Karneval und Ostern in den Praxen losgehen wird», sagte ein Sprecher der Zahnärztekammer Nordrhein am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Schulung der Zahnärzte müssten noch organisatorische Fragen geklärt werden. Dabei gehe es insbesondere um die Anbindung der Praxen ans Robert Koch-Institut (RKI) für die Datenübermittlung.

Von dpa