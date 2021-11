Erste Martinsumzüge in NRW: 2G-Nachweis erforderlich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die ersten Martinsumzüge in Nordrhein-Westfalen sind gestartet: So ging es am Freitag in der Duisburger Innenstadt los. Außer Laternen benötigen die Teilnehmer dort in diesem Jahr einen 2G-Nachweis. Sie mussten geimpft oder genesen sein. Auch der Darsteller von Sankt Martin müsse sich an die Hygieneregeln halten, hatten die Veranstalter mitgeteilt.

Von dpa