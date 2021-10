Erster Arbeitstag: Mitarbeiterin fällt auf Betrüger herein

Menden (dpa/lnw)

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Menden ist an ihrem ersten Arbeitstag auf einen Telefonbetrüger hereingefallen. Der Anrufer gab sich am Sonntag als Angestellter eines Wertkarten-Vertriebes aus. Er forderte die 18-Jährige auf, die Nummern sämtlicher Gutscheinkarten aus der Tankstelle zu nennen, so die Polizei am Dienstag.

Von dpa