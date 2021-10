Erster großer Auftritt: Wüst bei IG Metall-Demo

Hendrik Wüst (CDU) wird seinen ersten großen Auftritt als Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident am heutigen Freitag bei einer Demo der IG Metall in Duisburg bestreiten. Wüst will nach Angaben der Staatskanzlei gegen 11 Uhr beim Aktionstag «Fairwandel» vor 5000 erwarteten Teilnehmern sprechen.

Bei dem bundesweiten Aktionstag der Gewerkschaft sind Kundgebungen in 50 Städten geplant. In NRW ist die größte in Duisburg angesetzt. Hintergrund sind die erwarteten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft durch Klimawandel, Digitalisierung und Verschiebungen der globalen Kräfteverhältnisse.

Der ehemalige Landesverkehrsminister Wüst ist seit Mittwoch neuer Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Er beerbte Armin Laschet (CDU), der seit dieser Woche Abgeordneter im Bundestag ist.