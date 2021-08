Erster Saisonsieg für den FC Bayern: 3:2 gegen Köln

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison geholt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Sonntag gegen den 1. FC Köln 3:2 (0:0). Torschützenkönig Robert Lewandowski (50. Minute) und zweimal Serge Gnabry (59. und 71.) schossen den Münchner Sieg am zweiten Spieltag heraus. Für die Kölner sorgten Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der FC Bayern war mit einem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach in die Saison gestartet.