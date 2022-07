Erster Sieg für Terzic: BVB gewinnt Test in Lünen mit 3:1

Eine Woche nach dem Trainingsstart hatte Terzic von den etablierten Spielern lediglich Mats Hummels, Youssoufa Moukoko und Mo Dahoud dabei. Die prominenten Neuzugänge und Nationalspieler waren noch nicht dabei und steigen erst am kommenden Freitag in die Vorbereitung ein. Im Tor stand Alexander Meyer, Neuzugang von Jahn Regensburg. Im nächsten Testspiel tritt der BVB dann am Samstag beim Drittligisten Dynamo Dresden an.