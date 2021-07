Esel laufen auf Autobahn: Polizei bringt sie in Sicherheit

Zwei Esel sind aus ihrem Gehege in Oberhausen ausgebüxt und erst kurz vor der Autobahn gestoppt worden. Vorbeikommende Bürger sahen am Montagmorgen, wie die Tiere eine Abfahrt der A42 hinaufliefen. Sie hielten die Esel in Schach, bis die Polizei kam. Die wiederum sperrte einen Abschnitt der Konrad-Adenauer-Allee und führte die beiden Tiere bis zu dem Tiergehege im Kaisergarten, wie die Polizei mitteilte. Dort seien die beiden Vierbeiner wohlbehalten übergeben worden.