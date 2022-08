Essen: 70 Prozent Strom sparen bei Light Festival

Essen (dpa/lnw)

Die Stadt Essen setzt ein Zeichen in der Energiekrise. Beim diesjährigen Light Festival, dem zweitgrößten Lichtkunstfest Deutschlands, vom 30. September bis zum 9. Oktober sollen etwa 70 Prozent weniger Strom verbraucht werden als zuletzt. «Der diesjährige Stromverbrauch entspricht so pro Besucher circa 7 Watt pro Stunde - also dem Verbrauch einer Energiesparlampe, die eine Stunde lang eingeschaltet ist», teilte Essen Marketing mit.

Von dpa