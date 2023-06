Essen auf dem Herd angebrannt: 18 Feuerwehrleute im Einsatz

Sie seien wegen einer Brandmeldung in einem Gebäude ausgerückt, teilte die Feuerwehr Ennepetal am Freitag mit. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass Essen angebrannt war. Die Einsatzkräfte konnten sich Zutritt in das Haus verschaffen und nahmen das Essen vom Herd. Nach einer halben Stunde sei der Einsatz am Donnerstagmorgen beendet gewesen.