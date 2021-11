Europa League: Leverkusen mit vier Startelf-Änderungen

Leverkusen (dpa)

Mit vier frischen Spielern nach dem erlösenden 1:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum will Bayer Leverkusen vorzeitig den Gruppensieg in der Europa League sichern. Für das vorletzte Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow am Donnerstagabend rückten Odilon Kossounou, Piero Hincapie, Exequiel Palacios und Paulinho ins Team. Dafür sitzen Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven und Nadiem Amiri zunächst auf der Bank. Kerem Demirbay ist nach seiner Roten Karte im vorherigen Spiel gegen Betis Sevilla (4:0) gesperrt.

Von dpa