Evakuierung in Duisburg nach Kriegsbomben-Fund

Nach dem Fund eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Duisburg sind am Montagabend 76 Anwohner evakuiert worden. Die Sicherheitsmaßnahme verlaufe planmäßig, es könne voraussichtlich noch am Abend entschärft werden, sagte ein Stadt-Sprecher. Die fünf Zentner schwere Bombe war bei Bauarbeiten im Stadtteil Hochfeld entdeckt worden. Wegen der Größe der Bombe sei eine Evakuierungszone von 250 Metern um die Fundstelle erforderlich. Mit einer städtischen Sirene werde für die Anwohner Entwarnung gegeben.