Evangelische Kirchen in NRW verlieren weiter Mitglieder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen verlieren weiter stark Mitglieder. Im vergangenen Jahr waren es bei der Landeskirche im Rheinland (Ekir) etwa 45.300 Menschen, wie diese am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. In Westfalen traten im Jahr 2022 rund 32.000 evangelische Christen aus der Kirche aus.

Von dpa