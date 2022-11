Ex-Dortmunder Dembélé will Frage nach Lebensstil «streichen»

Al-Wakra (dpa)

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé will bei der Fußball-WM in Katar keine Fragen mehr zu seinem angeblich kritikwürdigen Lebenswandel gestellt bekommen. «Ich denke, wir sollten diese Frage künftig streichen, weil sich viele Dinge verändert haben», sagte der französische Nationalspieler auf einer Pressekonferenz nach einer entsprechenden Frage: «Man verändert sich zwischen 19, 20 und 25 Jahren. Einige Dinge waren nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber ich bin reifer und verantwortungsbewusster geworden, in meinem Spiel und außerhalb des Platzes.»

