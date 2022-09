Ex-Dortmunder Lucas Barrios beendet Spielerkarriere

Rio de Janeiro (dpa)

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Lucas Barrios hat seine Karriere als Spieler beendet. «Es ist der Moment gekommen, den man sich nie vorgestellt hat, dem Profi-Fußball Adiós zu sagen», schrieb der 37-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) auf Instagram. «Es waren 20 Jahre, in denen ich überall, wo ich war, das Beste gegeben habe.» Es sei aber ein «Hasta luego» (Bis bald), weil er dem Fußball immer verbunden sei. Der ehemalige paraguayische Nationalstürmer hatte zuletzt bei CA Patronato in Argentinien gespielt.

Von dpa