Ex-Europameisterin Roleder beendet Hürdensprint-Karriere

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften am Samstag in Dortmund bestritt die 33-jährige Leichtathletin vom SV Halle ihre letzten Rennen über 60 Meter. Im Finale wurde sie in 8,15 Sekunden Dritte. «Ich wollte noch einmal eine Medaille gewinnen. Es ist gelungen, nun kann ich meine Karriere beenden», sagte sie. Den Titel sicherte sich Monika Zapalska (Wattenscheid) in 8,10 Sekunden vor Marlene Meier (Leverkusen/8,17).