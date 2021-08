Ex-Kölner Marco Höger wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den langjährigen Bundesliga-Profi Marco Höger verpflichtet. Wie lange der Vertrag des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft, teilte der Traditionsclub am Mittwochabend wie üblich nicht mit. Höger stand zuletzt bis Ende Juni beim 1. FC Köln unter Vertrag, sammelte beim FC Schalke 04 zuvor Erfahrung in der Champions League und blickt insgesamt auf 159 Partien in der Bundesliga zurück. Er könnte bereits am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers seine Premiere im Trikot des SVW feiern.