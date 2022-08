Ex-Manager nach Leverkusener Pokal-Aus: «Musste kotzen»

Leverkusen (dpa)

Der langjährige Manager Reiner Calmund hat nach dem überraschenden Pokal-Aus von Bayer Leverkusen in der ersten Runde bei der SV Elversberg seinem Frust mit deutlichem Worten Luft gemacht. «Ich saß bei schönstem Wetter in einem wunderschönen Stadion. Wunderbares Essen, nette Leute, alles vom Feinsten, nur nachher musste ich kotzen», sagte Calmund im Podcast «Echte Champions XXL»: «Aber nicht wegen dem Essen, sondern wegen der Mannschaft, was die gespielt haben.» In ähnlichem Wortlaut twitterte Calmund die Aussage am Donnerstagmorgen erneut.

Von dpa