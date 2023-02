Ex-Nationalspielerin Kemme berichtet von Taschendiebstahl

Mönchengladbach (dpa)

Die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme hat bei der Anreise zum Bundesliga-Topspiel in Mönchengladbach am Bahnhof einen Zwischenfall mit einem Taschendieb erlebt. «Ich habe es gleich gemerkt und bin dem Täter hinterhergelaufen», berichtete die TV-Expertin am Sonntag im Sport1-«Doppelpass», einen Tag nach dem 0:0 der Borussia gegen den FC Schalke 04. «Dann habe ich ihn ganz nett gefragt, wie man das so macht, ob er mir mein Handy wiedergeben kann. Das hat er dann auch gemacht und hat sich entschuldigt.»

Von dpa