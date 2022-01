Experten: Verschwörungen kann Familien und Ehen zerstören

Bochum (dpa)

Wenn enge Freunde oder eigene Familienangehörige zu Corona-Leugnern werden und Verschwörungstheorien anhängen, kann das Experten zufolge auch sehr enge Bindungen zerstören. «In der Pandemie haben viele Menschen erlebt, was es bedeutet, wenn Angehörige oder Freunde sich immer stärker in verschwörungsideologische Welten begeben», sagte die Sozialpsychologin Pia Lamberty der Deutschen Presse-Agentur. «Freundschaften und Ehen zerbrechen, auch Konflikte in Bezug auf das Sorgerecht können so entstehen», betonte die Geschäftsführerin vom CeMAS (Center für Monitoring, Analyse und Strategie). Die Organisation befasst sich eingehend mit Verschwörungstheoretikern.

Von dpa