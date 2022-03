Expertin: Zu wenig Hebammen und fast keine Männer

Bielefeld (dpa)

Mit der bundesweiten Akademisierung des Hebammenberufs steigt die Zahl der Studienangebote weiter. Die Reform - Umstellung von einer Ausbildung an Hebammenschulen auf ein Bachelorstudium mit hohem Praxisanteil - sei «längst überfällig» gewesen, sagte Wissenschaftlerin Cornelia Schwenger-Fink der Deutschen Presse-Agentur. Es fehle deutschlandweit an Hebammen, so dass manche Kreißsäle vorübergehend abgemeldet oder - besonders in kleinen Häusern - ganz geschlossen werden müssten. Um die Lage der Hebammen und der Geburtshilfe zu verbessern, seien weitere Schritte nötig, mahnte die Expertin von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Hannover.

Von dpa