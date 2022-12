Explosion an Gasleitung: Vier Verletzte

Duisburg (dpa/lnw)

Durch eine Explosion an einer Gasleitung sind auf einer Baustelle in Duisburg vier Menschen verletzt worden, mindestens einer von ihnen schwer. Das Unglück habe sich direkt neben einer Tankstelle ereignet, die aber nicht in unmittelbarer Gefahr gewesen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch ein mit Gasflaschen beladener Gefahrguttransporter geriet in Brand. Er konnte aber schnell gelöscht werden. Nach knapp drei Stunden war auch die brennende Gasleitung gelöscht.

Von dpa