Externe Prüfer checken Auftragsvergabe in Woelkis Bistum

Woelki, der in seinem eigenen Erzbistum äußerst umstritten ist, befindet sich derzeit in einer Auszeit. Sein Vertreter, Weihbischof Rudolf Steinhäuser, hatte mitgeteilt, dass in der Vergangenheit Aufträge womöglich nicht kirchenrechtskonform vergeben worden seien. In der zehn Jahre zurückreichenden Prüfung geht es nun auch um ältere Verträge. Dazu gehören den Angaben zufolge beispielsweise Aufträge für die Beschaffung von Möbeln für Tagungshäuser oder verschiedene Anschaffungen in der Informationstechnik. Finanzielle Schäden seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden, teilte das Erzbistum mit.